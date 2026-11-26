Она объяснила, это только начало, окончательного расчета еще нет. По оценке стороны Самойловой, сумма долга должна составить 200-300 млн рублей. Исполнительное производство о взыскании 1,7 млн открыли еще 7 октября.



Ранее рэпера внесли в базу судебных приставов из-за задолженности по алиментам.

А до этого, в сентябре, в СМИ появилась информация, что нетрезвый Джиган стрелял из пневматики по персоналу. Позже его доставили в реабилитационный центр в Израиле.