Адвокат Дубровская: Долг Джигана по алиментам может вырасти до 300 млн рублей
Долг рэпера Джигана по алиментам может дойти до 300 млн рублей. Причем 1,7 млн рублей уже списали автоматически в счет долга. Об этом РЕН ТВ сообщила адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская.
Она объяснила, это только начало, окончательного расчета еще нет. По оценке стороны Самойловой, сумма долга должна составить 200-300 млн рублей. Исполнительное производство о взыскании 1,7 млн открыли еще 7 октября.
Ранее рэпера внесли в базу судебных приставов из-за задолженности по алиментам.
А до этого, в сентябре, в СМИ появилась информация, что нетрезвый Джиган стрелял из пневматики по персоналу. Позже его доставили в реабилитационный центр в Израиле.
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