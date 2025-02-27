Буйнов пообещал оказать необходимую помощь сбитой им женщине

Народный артист РФ Александ Буйнов пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь и поддержку сбитой им женщине. Об этом певец написал в своём Telegram-канале.

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«Я искренне приношу свои извинения Алле Николаевне», - написал он.

Также Буйнов поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков, оперативно прибывших на место ДТП и оказавших помощь пострадавшей.

Инцидент произошёл в Москве вечером 26 февраля. По словам певца, он «в сумерках наехал левым крылом машины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
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