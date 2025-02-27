Буйнов пообещал оказать необходимую помощь сбитой им женщине
27 февраля 202517:14
Народный артист РФ Александ Буйнов пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь и поддержку сбитой им женщине. Об этом певец написал в своём Telegram-канале.
«Я искренне приношу свои извинения Алле Николаевне», - написал он.
Также Буйнов поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков, оперативно прибывших на место ДТП и оказавших помощь пострадавшей.
Инцидент произошёл в Москве вечером 26 февраля. По словам певца, он «в сумерках наехал левым крылом машины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru