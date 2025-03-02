Звезда фильма «Цыпочка» Энджи Стоун погибла в ДТП
Американская певица, актриса, звезда фильма «Цыпочка» Энджи Стоун (настоящее имя Анджела Браун) погибла в ДТП. Об этом сообщает издание «Variety».
Артистке было 63 года. 47-летняя дочь актрисы Даймонд подтвердила гибель звезды.
«Мамы больше нет», - написала наследница на своей странице в одной из соцсетей.
Известно, что накануне певица возвращалась с концерта в Мобиле со своими музыкантами и бэк-вокалистами в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter. Сообщалось, что автомобиль со звездой перевернулся на трассе в штате Алабама, после чего в него врезался грузовик. В машине находились девять человек, но погибла только Стоун.
Энджи Стоун родилась 18 декабря 1961 года в Колумбии. Она стала популярна благодаря культовому хип-хоп-трио «The Sequence». Свою сольную карьеру Стоун начала в конце 90-х, дебютировав с альбомом «Black Diamond». За достижения и вклад в развитие R&B артистка дважды была номинирована на «Грэмми», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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