Лубянский стрелок Манюров бредил огнестрельным оружием

После обыска в квартире жителя Подольска Евгения Манюрова, который вчера открыл огонь по силовикам на Лубянской площади, нашли целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Мужчина тщательно тренировался в стрельбе и был завсегдатаем тиров, а на все единицы оружия имел документы. Манюров, как пишет сайт KP.Ru, грезил стать мастером спорта по стрельбе.

Как заявили изданию в руководстве некоммерческой школы «Русичъ», где часто бывал Евгений Манюров, первое разрешение на оружие он получил еще в 2011 году, через пять лет он продлил лицензию.

«Стрелял он средне, но говорил, что это дело времени, что мы еще о нем услышим», - рассказал представитель учебного заведения, добавив, что мужчина заявлял о намерении стать лучшим стрелком. При этом в школе отметили, что Манюров был спокойным, но замкнутым человеком.

Напомним, вчера на Лубянской площади Манюров застрелил сотрудника ФСБ и ранил еще пять человек. Сам стрелок был уничтожен ответным огнем.