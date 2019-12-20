Лубянский стрелок Манюров бредил огнестрельным оружием
После обыска в квартире жителя Подольска Евгения Манюрова, который вчера открыл огонь по силовикам на Лубянской площади, нашли целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.
Мужчина тщательно тренировался в стрельбе и был завсегдатаем тиров, а на все единицы оружия имел документы. Манюров, как пишет сайт KP.Ru, грезил стать мастером спорта по стрельбе.
Как заявили изданию в руководстве некоммерческой школы «Русичъ», где часто бывал Евгений Манюров, первое разрешение на оружие он получил еще в 2011 году, через пять лет он продлил лицензию.
«Стрелял он средне, но говорил, что это дело времени, что мы еще о нем услышим», - рассказал представитель учебного заведения, добавив, что мужчина заявлял о намерении стать лучшим стрелком. При этом в школе отметили, что Манюров был спокойным, но замкнутым человеком.
Напомним, вчера на Лубянской площади Манюров застрелил сотрудника ФСБ и ранил еще пять человек. Сам стрелок был уничтожен ответным огнем.
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