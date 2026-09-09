Больные рассеянным склерозом россияне остались без лекарств
В России отменили регистрацию препарата «Зепозии», который применяется для лечения рассеянного склероза и тяжелого язвенного колита, сообщает «Коммерсант».
По данным Минздрава, это произошло по инициативе производителя — компании Celgene International SAR. Причины такого решения в ведомстве не уточнили. «Зепозия» входила в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Как заявила фармэксперт и гендиректор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович, заменить «Зепозию» в РФ нечем. Пациентам придется подбирать новую терапию вместе с лечащими врачами и готовиться к сложному периоду адаптации. Эксперт считает, что в ситуацию должен вмешаться регулятор, поскольку зарегистрированной альтернативы нет, а рассеянный склероз — хроническое заболевание, требующее постоянного лечения.
Россия прекратила закупать «Зепозию» в 2025 году. В 2023 году было приобретено 69 упаковок препарата на 3,5 млн рублей, в 2024 году — 29 упаковок на 3,8 млн рублей. В 2025 году в стране насчитывалось около 101 тысячи человек с рассеянным склерозом. За пять лет, к 2025 году, количество госпитализаций с таким диагнозом в стране выросло на 38,2%.
Ранее Росздравнадзор отозвал шесть партий препарата «Омнипак», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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