Лавров заявил о необходимости сделать Украину «буферной зоной» между Россией и Западом

У главы внешнеполитического ведомства спросили, как Москве обеспечить гарантии того, что военные действия не повторятся через 25 лет. «Все рассуждают, что России нужна „буферная зона“. Пусть Украина этим буфером станет», — ответил Лавров.

Дипломат указал, что в случае сохранения киевского режима на территории Украины после «завершения военной фазы» будут иметь место нарушение «прав человека, прав на язык, на выбор религии», и «такой развязки» для России быть не может.

Ранее депутат Соболев заявил, что в буферную зону РФ войдут Одесская и Николаевская области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

