Лавров заявил о необходимости сделать Украину «буферной зоной» между Россией и Западом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что Украину по окончании боевых действий следует превратить в одну большую «буферную зону», чтобы в ней не было угрожающего России «русофобского, агрессивного неонацистского режима», сообщает пресс-служба ведомства.
У главы внешнеполитического ведомства спросили, как Москве обеспечить гарантии того, что военные действия не повторятся через 25 лет. «Все рассуждают, что России нужна „буферная зона“. Пусть Украина этим буфером станет», — ответил Лавров.
Дипломат указал, что в случае сохранения киевского режима на территории Украины после «завершения военной фазы» будут иметь место нарушение «прав человека, прав на язык, на выбор религии», и «такой развязки» для России быть не может.
Ранее депутат Соболев заявил, что в буферную зону РФ войдут Одесская и Николаевская области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Хуситы объявили о начале операции против Саудовской Аравии и ударили по городам страны
- ЦБ РФ стал крупнейшим продавцом золота в мире
- Больные рассеянным склерозом россияне остались без лекарств
- В Германии по подозрению в атаках на электростанции задержан эколог с взрывчаткой
- Лавров заявил о необходимости сделать Украину «буферной зоной» между Россией и Западом
- В РФ планируют построить железную дорогу в Китай через Алтай
- Хакеры опубликовали планы ядерной и химической защиты Берлина
- В детсадах запустили занятия на привитие «традиционных духовно-нравственных ценностей»
- Свадьба подорожает: Россиян предупредили о росте цен на обручальные кольца
- СМИ: США и Европа признали провал переговоров с Путиным и готовятся к продолжению конфликта