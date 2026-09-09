Лавров заявил о необходимости сделать Украину «буферной зоной» между Россией и Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что Украину по окончании боевых действий следует превратить в одну большую «буферную зону», чтобы в ней не было угрожающего России «русофобского, агрессивного неонацистского режима», сообщает пресс-служба ведомства.

Названы причины расширения буферной зоны на СВО

У главы внешнеполитического ведомства спросили, как Москве обеспечить гарантии того, что военные действия не повторятся через 25 лет. «Все рассуждают, что России нужна „буферная зона“. Пусть Украина этим буфером станет», — ответил Лавров.

Дипломат указал, что в случае сохранения киевского режима на территории Украины после «завершения военной фазы» будут иметь место нарушение «прав человека, прав на язык, на выбор религии», и «такой развязки» для России быть не может.

Ранее депутат Соболев заявил, что в буферную зону РФ войдут Одесская и Николаевская области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаРоссияМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры