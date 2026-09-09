ЦБ РФ стал крупнейшим продавцом золота в мире

ЦБ РФ во втором квартале 2026 года продал 21,77 тонны драгметалла, с большим отрывом опередив ЦБ Турции, который занял второе место по продажам — 4,23 тонны. Другие Центробанки продавали золото в малых объемах: Мексика 0,1 тонны, Мальта — 0,03 тонны, Румыния — 0,01 тонны.

Сегодня РФ занимает второе место в мире по производству золота. В 2022 году США и Великобритания ввели санкции против драгметалла, надеясь, что Москва перестанет зарабатывать на экспорте. Однако затея провалилась, сообщает Financial Times.

По данным издания, российское золото хлынуло в Гонконг на фоне западных санкций. За первые 7 месяцев текущего года туда было отправлено почти 100 тонн. Это рекордный показатель. Цифра почти в три раза превышает объемы за тот же период 2025 года.

С начала 2022 года гонконгские компании приобрели российские драгоценные металлы на сумму порядка 35 млрд долларов США. Большая часть поступающего золота затем отправляется в материковый Китай.

При этом запасы золота в России позволят стране сохранять мировое лидерство в этой сфере на протяжении примерно 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

