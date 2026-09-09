ЦБ РФ стал крупнейшим продавцом золота в мире
Масштабная распродажа золотых слитков из золотовалютных резервов, которую Банк России начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех Центробанков мира, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
ЦБ РФ во втором квартале 2026 года продал 21,77 тонны драгметалла, с большим отрывом опередив ЦБ Турции, который занял второе место по продажам — 4,23 тонны. Другие Центробанки продавали золото в малых объемах: Мексика 0,1 тонны, Мальта — 0,03 тонны, Румыния — 0,01 тонны.
Сегодня РФ занимает второе место в мире по производству золота. В 2022 году США и Великобритания ввели санкции против драгметалла, надеясь, что Москва перестанет зарабатывать на экспорте. Однако затея провалилась, сообщает Financial Times.
По данным издания, российское золото хлынуло в Гонконг на фоне западных санкций. За первые 7 месяцев текущего года туда было отправлено почти 100 тонн. Это рекордный показатель. Цифра почти в три раза превышает объемы за тот же период 2025 года.
С начала 2022 года гонконгские компании приобрели российские драгоценные металлы на сумму порядка 35 млрд долларов США. Большая часть поступающего золота затем отправляется в материковый Китай.
При этом запасы золота в России позволят стране сохранять мировое лидерство в этой сфере на протяжении примерно 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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