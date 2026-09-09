В РФ планируют построить железную дорогу в Китай через Алтай
Власти России обсуждают возможность мегапроекта по строительству новой железной дороги в Китай, сообщает «Коммерсант».
Она должна упростить перевозки сырья из регионов Сибири. В рамках поручения президента Владимира Путина в кабмине прорабатывают стройку Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая создаст железнодорожный «вход» на территорию КНР через короткий отрезок между Казахстаном и Монголией, где Россия напрямую граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.
Более 20 лет назад в «РЖД» задумались о строительстве дополнительной магистрали по самому короткому пути в Китай, но отказались от планов из-за дороговизны и технических сложностей. Теперь дорога снова обсуждается как способ увеличить поставки в КНР угля вместо загруженных БАМа и Транссиба.
Точной оценки стоимости Трансалтайской магистрали пока нет. Близким по природным условиям проектом является железная дорога Кызыл — Курагино. Она должна связать Туву с железнодорожной сетью через горные районы Сибири. Протяженность линии составляет около 410 км. В 2024 году Минтранс предварительно оценивал проект в 1 трлн рублей, или 2,4 млрд рублей на километр дороги. При такой стоимости километра российская часть дороги через Алтай может стоить 1,5–2,2 трлн рублей.
При более коротком маршруте и менее дорогом проекте Трансалтайская железная дорога окупится в пределах 8 лет, а ее пропускная мощность составит в перспективе 10 млн тонн. Об этом НСН рассказал независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В РФ планируют построить железную дорогу в Китай через Алтай
- Хакеры опубликовали планы ядерной и химической защиты Берлина
- В детсадах запустили занятия на прививание «традиционных духовно-нравственных ценностей»
- Свадьба подорожает: Россиян предупредили о росте цен на обручальные кольца
- СМИ: США и Европа признали провал переговоров с Путиным и готовятся к продолжению конфликта
- Еще в одном регионе Сибири начали уничтожать скот фермеров
- В российских регионах отмечается грибной бум
- Для россиян придумали новые правила внесения наличных через банкоматы
- Украина: Уиткофф и Кушнер привезли Киеву условия мира хуже прежних
- В Госдуме выступили за отмену обязательного учета домашней птицы