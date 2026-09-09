В РФ планируют построить железную дорогу в Китай через Алтай

Она должна упростить перевозки сырья из регионов Сибири. В рамках поручения президента Владимира Путина в кабмине прорабатывают стройку Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая создаст железнодорожный «вход» на территорию КНР через короткий отрезок между Казахстаном и Монголией, где Россия напрямую граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Более 20 лет назад в «РЖД» задумались о строительстве дополнительной магистрали по самому короткому пути в Китай, но отказались от планов из-за дороговизны и технических сложностей. Теперь дорога снова обсуждается как способ увеличить поставки в КНР угля вместо загруженных БАМа и Транссиба.

Точной оценки стоимости Трансалтайской магистрали пока нет. Близким по природным условиям проектом является железная дорога Кызыл — Курагино. Она должна связать Туву с железнодорожной сетью через горные районы Сибири. Протяженность линии составляет около 410 км. В 2024 году Минтранс предварительно оценивал проект в 1 трлн рублей, или 2,4 млрд рублей на километр дороги. При такой стоимости километра российская часть дороги через Алтай может стоить 1,5–2,2 трлн рублей.

При более коротком маршруте и менее дорогом проекте Трансалтайская железная дорога окупится в пределах 8 лет, а ее пропускная мощность составит в перспективе 10 млн тонн. Об этом НСН рассказал независимый промышленный эксперт Максим Худалов.

