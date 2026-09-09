Свадьба подорожает: Россиян предупредили о росте цен на обручальные кольца

Одна из причин - изменение правил добычи золота с 1 сентября. Согласно им, предприниматель теперь не может прийти и получить лицензию на любой из участков, где находится драгметалл. Лицензию смогут одобрить только на месторождения из государственного реестра. На фоне этого добыча золота сократится.

Другая причина кроется в росте НДС для ювелиров с 20 до 22 процентов. Аналитики указывают, что изменения прежде всего ударят по обручальным и помолвочным кольцам. Это связано с тем, что в них доля чистого золота максимальна, поэтому изделия 750-й пробы подорожают больше, чем кольца 585-й пробы.

Если в текущем году средняя стоимость пары колец составляет около 80 тысяч рублей, то в начале 2027 года за них нужно будет заплатить 92 тысяч.

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