Свадьба подорожает: Россиян предупредили о росте цен на обручальные кольца
Стоимость помолвочных и обручальных колец в России увеличится минимум на 10-15 процентов в 2027 году, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на аналитиков.
Одна из причин - изменение правил добычи золота с 1 сентября. Согласно им, предприниматель теперь не может прийти и получить лицензию на любой из участков, где находится драгметалл. Лицензию смогут одобрить только на месторождения из государственного реестра. На фоне этого добыча золота сократится.
Другая причина кроется в росте НДС для ювелиров с 20 до 22 процентов. Аналитики указывают, что изменения прежде всего ударят по обручальным и помолвочным кольцам. Это связано с тем, что в них доля чистого золота максимальна, поэтому изделия 750-й пробы подорожают больше, чем кольца 585-й пробы.
Если в текущем году средняя стоимость пары колец составляет около 80 тысяч рублей, то в начале 2027 года за них нужно будет заплатить 92 тысяч.
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