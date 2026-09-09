Хуситы объявили о начале операции против Саудовской Аравии и ударили по городам страны
Иранская прокси-группировка хуситов, которая контролирует большую часть Йемена, нанесла масштабные комбинированные удары по четырем городам у юго-западной границы Саудовской Аравии, сообщает Reuters.
По данным агентства, хуситы объявили о начале военной операции в глубине саудовской территории. Они применили в ходе атаки беспилотники и ракеты. Удары пришлись по авиабазе, а также по целям, принадлежащим государственной нефтяной компании Saudi Aramco, в соседней Абхе, а также Наджране на границе с Йеменом и Джазане — крупном портовом городе на Красном море, где расположены большой нефтеперерабатывающий завод и электростанция.
На местах ударов произошли пожары, пострадали как минимум 73 человека, среди которых женщины и дети. Если количество раненых после ударов подтвердится, операцию хуситов против Саудовской Аравии можно назвать одной из крупнейших с тех пор, как США и Израиль начали войну против Ирана в феврале 2026 года.
Ранее хуситы объявили о морской блокаде в отношении Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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