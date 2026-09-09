Хакеры опубликовали планы ядерной и химической защиты Берлина
Хакерская группировка Rhysida опубликовала похищенные у властей Германии около 1,4 млн файлов общим объемом более пяти терабайт, сообщает Blick.
По данным издания, злоумышленники опубликовали данные после того, как власти Берлина отказались заплатить 30 биткоинов (около 2 млн евро). Сначала чиновники заявляли, что признаков утечки чувствительных данных нет, но затем пересмотрели оценку.
Среди похищенных файлов оказались планы защиты города от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Также в распоряжении хакеров оказалась информация об уязвимостях системы питьевого водоснабжения, электроснабжении города, работе полиции и пожарных, объектах оборонной промышленности и данные о критической инфраструктуре. В открытый доступ также попали документы о расширении здания федеральной канцелярии, тюрьмах и оборонных предприятиях.
Россия не собирается пугать Германию и превращать сегодняшнюю конфронтацию в серьезный конфликт, а лишь зеркально отвечает на ее шаги, объяснил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Хакеры опубликовали планы ядерной и химической защиты Берлина
- В детсадах запустили занятия на прививание «традиционных духовно-нравственных ценностей»
- Свадьба подорожает: Россиян предупредили о росте цен на обручальные кольца
- СМИ: США и Европа признали провал переговоров с Путиным и готовятся к продолжению конфликта
- Еще в одном регионе Сибири начали уничтожать скот фермеров
- В российских регионах отмечается грибной бум
- Для россиян придумали новые правила внесения наличных через банкоматы
- Украина: Уиткофф и Кушнер привезли Киеву условия мира хуже прежних
- В Госдуме выступили за отмену обязательного учета домашней птицы
- Путин сообщил Трампу, что Вашингтон может сделать для завершения конфликта на Украине