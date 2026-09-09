По данным издания, злоумышленники опубликовали данные после того, как власти Берлина отказались заплатить 30 биткоинов (около 2 млн евро). Сначала чиновники заявляли, что признаков утечки чувствительных данных нет, но затем пересмотрели оценку.

Среди похищенных файлов оказались планы защиты города от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Также в распоряжении хакеров оказалась информация об уязвимостях системы питьевого водоснабжения, электроснабжении города, работе полиции и пожарных, объектах оборонной промышленности и данные о критической инфраструктуре. В открытый доступ также попали документы о расширении здания федеральной канцелярии, тюрьмах и оборонных предприятиях.

Россия не собирается пугать Германию и превращать сегодняшнюю конфронтацию в серьезный конфликт, а лишь зеркально отвечает на ее шаги, объяснил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

