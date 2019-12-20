«Право на оружие»: Теракт на Лубянке к ужесточению контроля за огнестрелом не приведет
Председатель движения «Право на оружие» в эфире НСН рассказал, как действия лубянского стрелка повлияют на других владельцев легального оружия.
Подозреваемый в стрельбе на Лубянке Евгений Манюров стрелял плохо, а на занятия в стрелковом клубе всегда приходил в черной куртке с капюшоном, и на все предложения снять верхнюю одежду отвечал отказом, мол, так ему удобнее. Об этом рассказал тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, сообщает KP.Ru. По его словам, Манюров занимался в клубе три месяца. На Лубянку он явился в той самой куртке.
Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в эфире НСН обратил внимание на то, что нападавший сам был без пяти минут силовиком.
«Он еще, судя по СМИ, обучался в Российской академии права. То есть был по сути несостоявшимся сотрудником силовых органов. Он работал в ЧОПах. Человек проходил контроль многократно. Что с ним произошло за последние три месяца? Человеческая психика очень неустойчива, в ней сбой произойти может в любой момент. Что с ним произошло, мы не знаем. Теракт такой не сказать, чтоб "комичный", он показушный. Он невнятный», - сказал Шмелев.
При этом он выразил мнение, что расстрел на Лубянке не станет поводом для властей ужесточить контроль над легальным огнестрельным оружием.
«По поводу ужесточения оборота – нашим властям даже повода не надо. Они и так стараются эту отрасль зажать и зарегулировать так, что у нас закрываются оружейные магазины, стрелковые объекты. У нас владелец оружия – человек второго сорта. Которому туда нельзя, сюда нельзя. Если нужно перемещаться с оружием, начинается издевательство над человеком. Ты доказываешь каждый раз, что ты не верблюд. Такие преступления происходят во всем мире, но в 99% случаев используется нелегальное оружие. А у нас как всегда ищут не там, где потеряли, а там, где светло. Гораздо проще зажать владельцев легального оружия, чем заниматься реальными проблемами», - посетовал эксперт.
Напомним, что при обыске в квартире Мансюрова были обнаружены семь единиц оружия, как газового и травматического, так и гладкоствольного и нарезного. Весь этот арсенал, как и «Сайга», с которой он устроил бойню на Лубянке, были приобретены легально.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное на Лубянке, будет квалифицироваться как теракт.
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