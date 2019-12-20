«Право на оружие»: Теракт на Лубянке к ужесточению контроля за огнестрелом не приведет

Подозреваемый в стрельбе на Лубянке Евгений Манюров стрелял плохо, а на занятия в стрелковом клубе всегда приходил в черной куртке с капюшоном, и на все предложения снять верхнюю одежду отвечал отказом, мол, так ему удобнее. Об этом рассказал тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, сообщает KP.Ru. По его словам, Манюров занимался в клубе три месяца. На Лубянку он явился в той самой куртке.

Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в эфире НСН обратил внимание на то, что нападавший сам был без пяти минут силовиком.

«Он еще, судя по СМИ, обучался в Российской академии права. То есть был по сути несостоявшимся сотрудником силовых органов. Он работал в ЧОПах. Человек проходил контроль многократно. Что с ним произошло за последние три месяца? Человеческая психика очень неустойчива, в ней сбой произойти может в любой момент. Что с ним произошло, мы не знаем. Теракт такой не сказать, чтоб "комичный", он показушный. Он невнятный», - сказал Шмелев.