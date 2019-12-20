«Право на оружие»: Теракт на Лубянке к ужесточению контроля за огнестрелом не приведет

20 декабря 201912:24
Георгий Гагарин

Председатель движения «Право на оружие» в эфире НСН рассказал, как действия лубянского стрелка повлияют на других владельцев легального оружия.

Подозреваемый в стрельбе на Лубянке Евгений Манюров стрелял плохо, а на занятия в стрелковом клубе всегда приходил в черной куртке с капюшоном, и на все предложения снять верхнюю одежду отвечал отказом, мол, так ему удобнее. Об этом рассказал тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, сообщает KP.Ru. По его словам, Манюров занимался в клубе три месяца. На Лубянку он явился в той самой куртке.

Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев в эфире НСН обратил внимание на то, что нападавший сам был без пяти минут силовиком.

«Он еще, судя по СМИ, обучался в Российской академии права. То есть был по сути несостоявшимся сотрудником силовых органов. Он работал в ЧОПах. Человек проходил контроль многократно. Что с ним произошло за последние три месяца? Человеческая психика очень неустойчива, в ней сбой произойти может в любой момент. Что с ним произошло, мы не знаем. Теракт такой не сказать, чтоб "комичный", он показушный. Он невнятный», - сказал Шмелев.

Лубянского стрелка подкосила смерть бабушки

При этом он выразил мнение, что расстрел на Лубянке не станет поводом для властей ужесточить контроль над легальным огнестрельным оружием.

«По поводу ужесточения оборота – нашим властям даже повода не надо. Они и так стараются эту отрасль зажать и зарегулировать так, что у нас закрываются оружейные магазины, стрелковые объекты. У нас владелец оружия – человек второго сорта. Которому туда нельзя, сюда нельзя. Если нужно перемещаться с оружием, начинается издевательство над человеком. Ты доказываешь каждый раз, что ты не верблюд. Такие преступления происходят во всем мире, но в 99% случаев используется нелегальное оружие. А у нас как всегда ищут не там, где потеряли, а там, где светло. Гораздо проще зажать владельцев легального оружия, чем заниматься реальными проблемами», - посетовал эксперт.

Напомним, что при обыске в квартире Мансюрова были обнаружены семь единиц оружия, как газового и травматического, так и гладкоствольного и нарезного. Весь этот арсенал, как и «Сайга», с которой он устроил бойню на Лубянке, были приобретены легально.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное на Лубянке, будет квалифицироваться как теракт.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ПреступленияФСБ