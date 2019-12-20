Полковник ФСБ о лубянском стрелке: Не исламист, а любитель «стрелялок»

20 декабря 201913:00
Ольга Дворянова

Полковник ФСБ в запасе рассказал НСН, почему не считает лубянского стрелка исламистом, несмотря на «связь с арабами».

Мать Евгения Манюрова, который 19 декабря устроил вооруженное нападение на главный офис ФСБ в Москве, сообщила, что сын какое-то время поддерживал связь с некими арабами, с которыми общался на английском языке. Стрелку 39 лет, недавно он ушел со службы в охранном предприятии. Три месяца занимался стрельбой в клубе ДОСААФ. У него были все необходимые справки о вменяемости.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко заявил в эфире НСН, что едва ли Евгений Манюров был связан с исламизмом и совершил преступление по политическим мотивам.

«Политикой здесь даже и не пахнет. Зависимость от фундаментального исламизма… ну что вы?.. Это слишком нереально. Политически мотивированный теракт должен быть обозначен. У него была бы литература, ходил бы в мечеть, тесно контактировал с радикалами. Вербовка — это очень серьезная работа. Стрелял он со страху, притом по сотрудникам», — считает Луценко.

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Причиной устроенной стрельбы могла стать зависимость от компьютерных игр, считает полковник ФСБ.

«Скорее всего, это ненормальный, душевно больной человек. Судя по тому, что тренер про него сказал и в целом его поведение. Сейчас очень многие подсаживаются на компьютерные стрелялки и живут в этом мире. Это очень похоже на такую вещь. Представьте: 40 лет человеку, ни друзей, ни жены, ни подруги. Ну, как так нормальный мужчина может существовать? Игровая зависимость в некоторых странах признана болезнью. Произошло это, возможно, на фоне зависимости, полного погружения в эти стрелялки. У молодых людей просто крыша съезжает на фоне нереальной жизни в игре. Тем более игры сейчас очень натуралистичны», — полагает Владимир Луценко.

В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ, еще пятеро человек были ранены, один из них гражданский. Евгений Манюров был застрелен в ходе операции по его нейтрализации.

Не исключил того, что у Лубянского стрелка могут появиться последователи в эфире НСН руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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