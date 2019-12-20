Полковник ФСБ о лубянском стрелке: Не исламист, а любитель «стрелялок»

Мать Евгения Манюрова, который 19 декабря устроил вооруженное нападение на главный офис ФСБ в Москве, сообщила, что сын какое-то время поддерживал связь с некими арабами, с которыми общался на английском языке. Стрелку 39 лет, недавно он ушел со службы в охранном предприятии. Три месяца занимался стрельбой в клубе ДОСААФ. У него были все необходимые справки о вменяемости.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко заявил в эфире НСН, что едва ли Евгений Манюров был связан с исламизмом и совершил преступление по политическим мотивам.

«Политикой здесь даже и не пахнет. Зависимость от фундаментального исламизма… ну что вы?.. Это слишком нереально. Политически мотивированный теракт должен быть обозначен. У него была бы литература, ходил бы в мечеть, тесно контактировал с радикалами. Вербовка — это очень серьезная работа. Стрелял он со страху, притом по сотрудникам», — считает Луценко.