В детсадах запустили занятия на прививание «традиционных духовно-нравственных ценностей»

По его словам, в рамках занятий подопечных дошкольных учреждений будут учить «дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других через игру, общение и совместную деятельность».

В рамках «Добрых игр» предусмотрены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность. Материалы посвящены добру, дружбе, жизни, здоровью, познанию, природе, культуре, красоте, человеку, труду, семье и Родине. Участие в проекте необязательно.

Проект «Орлята-дошколята» направлен на социально-коммуникативное развитие детей шести-семи лет. Он формирует первичную картину мира, вовлекает родителей и педагогов, мотивирует к участию в программе «Орлята России».

Сегодня у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы на протяжении последних трех лет. Об этом в пресс-центре НСН заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

