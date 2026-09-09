В детсадах запустили занятия на прививание «традиционных духовно-нравственных ценностей»
В детских садах России стартовали проекты «Орлята-дошколята» и «Добрые игры», нацеленные на прививание «традиционных духовно-нравственных ценностей», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
По его словам, в рамках занятий подопечных дошкольных учреждений будут учить «дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других через игру, общение и совместную деятельность».
В рамках «Добрых игр» предусмотрены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность. Материалы посвящены добру, дружбе, жизни, здоровью, познанию, природе, культуре, красоте, человеку, труду, семье и Родине. Участие в проекте необязательно.
Проект «Орлята-дошколята» направлен на социально-коммуникативное развитие детей шести-семи лет. Он формирует первичную картину мира, вовлекает родителей и педагогов, мотивирует к участию в программе «Орлята России».
Сегодня у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы на протяжении последних трех лет. Об этом в пресс-центре НСН заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
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