В Германии по подозрению в атаках на электростанции задержан эколог с взрывчаткой

Это 48-летний Даниэль Фиманн, у которого во время задержания была найдена взрывчатка. Он привлек внимание силовиков во время проверки на дороге недалеко от электростанции Вайсвайлер около города Ахен. Мужчина попытался скрыться, однако его поймали, а неподалеку нашли укрытую в подлеске палатку, где также были обнаружены бомбы.

Взрывчатка, пиротехника и другие улики были изъяты и во время обысков в доме и грузовике задержанного. Сейчас специалисты изучают изъятые предметы, включая письма Фиманна, в которых тот возлагает на себя ответственность за диверсии в отношении немецких электростанций. Злоумышленник обосновывал нападения неприятием ископаемых источников энергии и необходимостью противодействия климатическому кризису. На самих письмах стоят подписи автора.

С 1 сентября в разных регионах Германии произошли атаки на трансформаторные подстанции и линии электропередач. На некоторых объектах находили взрывные устройства.

Ранее Россия отвергла обвинения Германии по инциденту в Лейпциге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

