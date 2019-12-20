Хорошая семья. Соседка рассказала о лубянском стрелке

Соседка гражданина, который устроил накануне вечером стрельбу в центре Москвы, поведал о его семье. По её словам, семейство можно охарактеризовать как вполне хорошее. «Я вообще в шоке», - заявила женщина РЕН ТВ. Она уточнила, что стрелок жил совместно с матерью, они не ругались.

Соседка также рассказала, что мужчина в принципе увлекался стрельбой, но его хобби не вызывало беспокойства у окружающих.