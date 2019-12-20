Хорошая семья. Соседка рассказала о лубянском стрелке

20 декабря 201912:15

Соседка гражданина, который устроил накануне вечером стрельбу в центре Москвы, поведал о его семье. По её словам, семейство можно охарактеризовать как вполне хорошее. «Я вообще в шоке», - заявила женщина РЕН ТВ. Она уточнила, что стрелок жил совместно с матерью, они не ругались.

Соседка также рассказала, что мужчина в принципе увлекался стрельбой, но его хобби не вызывало беспокойства у окружающих.

Заражен радикализмом. Психолог о мотивах лубянского стрелка

Он производил впечатление порядочного человека, встречался с девушкой, уточнила женщина.

В результате стрельбы на Лубянке в Москве накануне были убит один сотрудник Федеральной службы безопасности, еще пять человек, в том числе четверо силовиков, получили ранения.

Нападавшего пришлось ликвидировать. Выяснилось, что это 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:СтрелокФСБМать