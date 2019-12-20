Хорошая семья. Соседка рассказала о лубянском стрелке
Соседка гражданина, который устроил накануне вечером стрельбу в центре Москвы, поведал о его семье. По её словам, семейство можно охарактеризовать как вполне хорошее. «Я вообще в шоке», - заявила женщина РЕН ТВ. Она уточнила, что стрелок жил совместно с матерью, они не ругались.
Соседка также рассказала, что мужчина в принципе увлекался стрельбой, но его хобби не вызывало беспокойства у окружающих.
Он производил впечатление порядочного человека, встречался с девушкой, уточнила женщина.
В результате стрельбы на Лубянке в Москве накануне были убит один сотрудник Федеральной службы безопасности, еще пять человек, в том числе четверо силовиков, получили ранения.
Нападавшего пришлось ликвидировать. Выяснилось, что это 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
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