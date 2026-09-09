СМИ: США и Европа признали провал переговоров с Путиным и готовятся к продолжению конфликта

По данным агентства, визит американских спецпосланников Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа в Москву, а затем в Киев не привел к существенному прогрессу. По словам европейских чиновников, Россиян намерена усилить удары по Украине по мере приближения зимы. Российский лидер Владимир Путин не продемонстрировал готовности к смягчению позиций, несмотря на сигналы из Вашингтона о том, что новые идеи нужны для возвращения к застопорившимся мирным переговорам.

Отмечается, что в ближайшие полгода РФ планирует удары по украинской энергетике. При этом Москва делает ставку на то, что следующей весной окажется в более сильном положении. До этого времени серьезных переговоров не будет.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер привезли Киеву условия мира хуже прежних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

