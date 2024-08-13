Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников с Украины

В своём видеообращении певица указала, что было возбуждено уголовное дело, в рамках которого её признали потерпевшей, а на её квартиру был наложен арест.

«Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», - сказала Долина.

По данным СМИ, речь идёт о пятикомнатной квартире певицы в элитном ЖК в Хамовниках. Как пишет Telegram-канал Shot, Долина продала жильё и сама перевела неизвестным более 100 млн рублей. Отмечается, что «новые владельцы» квартиры задержаны.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что её неоднократно пытались обмануть мошенники, но пока сделать им этого не удалось, сообщает RT.

