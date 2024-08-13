Суд арестовал курьера по делу об афере с продажей квартиры певицы Долиной
Хамовнический суд Москвы арестовал Анжелу Цырульникову, курьера, которую следствие обвиняет в причастности к хищению 200 млн рублей у певицы Ларисы Долиной, следует из картотеки дел.
Женщине предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ, часть 4, за мошенничество в особо крупном размере.
13 августа Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников с Украины, в результате чего ее квартира была арестована. В мае певица продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн рублей и перевела деньги на «безопасный счет», следуя совету телефонных мошенников, которые заверили ее, что квартира останется в ее собственности. Также она отправила около 68 млн рублей сбережений мошенникам, отмечает «Свободная пресса».
В тот же день пятеро неизвестных пришли в жилой комплекс, где находилась квартира, и заявили, что являются новыми владельцами. Охранники не пустили их и вызвали полицию. Полицейские задержали злоумышленников, но Долина и риелторская компания «Львов Эстейт» не были в курсе о произошедшем мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru