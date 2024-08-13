Суд арестовал курьера по делу об афере с продажей квартиры певицы Долиной

13 августа Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников с Украины, в результате чего ее квартира была арестована. В мае певица продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн рублей и перевела деньги на «безопасный счет», следуя совету телефонных мошенников, которые заверили ее, что квартира останется в ее собственности. Также она отправила около 68 млн рублей сбережений мошенникам, отмечает «Свободная пресса».

В тот же день пятеро неизвестных пришли в жилой комплекс, где находилась квартира, и заявили, что являются новыми владельцами. Охранники не пустили их и вызвали полицию. Полицейские задержали злоумышленников, но Долина и риелторская компания «Львов Эстейт» не были в курсе о произошедшем мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».