Известность на руку: Попавшая в аферу Долина сможет сохранить «проданную» квартиру
Лариса Долина, продавшая свою квартиру мошенникам, сумеет сохранить ее, если покупатели не докажут свою добропорядочность по трем пунктам, заявил НСН Константин Апрелев.
В случае с обманом певицы Ларисы Долиной в силу ее известности квартира, скорее всего, останется ей, однако покупатели могут доказать, что являются добросовестными приобретателями. Об этом НСН заявил почетный член Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.
Народная артистка России Лариса Долина ранее опубликовала в соцсетях видео, где заявила, что стала жертвой украинских мошенников. Она пояснила, что уже возбуждено уголовное дело, на ее квартиру наложен арест, а она сама признана потерпевшей. По данным СМИ, Долина продала неизвестным свою 200-метровую квартиру в Москве, а также перевела мошенникам более 100 млн рублей. Сегодня утром ее жилье в Хамовниках уже штурмовали «новые собственники», которые были задержаны полицией.
«Сейчас надо будет понять, являются ли покупатели добросовестными приобретателями или нет. Им надо будет оказать, во-первых, что они не знали о том, что продавец был введен в заблуждение, во-вторых, что они предприняли все действия, чтобы убедиться, что продавец продавал квартиру без какого-либо давления. И третий момент – что квартира была продана по реальной рыночной стоимости. Если покупатели смогут доказать эти моменты, то они, скорее всего, будут признаны добросовестными приобретателями. Из-за популярности Долиной может возникнуть давление на суд и, скорее всего, певица останется в этой квартире. Важно понять, успели ли мошенники увести деньги со счета, на который она их перевела, и выяснить, каким образом производились взаиморасчеты», - пояснил он.
Апрелев также напомнил о том, как безопасно проводить сделки с недвижимостью и не стать жертвой мошенников.
«Эта мошенническая схема, когда звонят якобы правоохранители и просят помочь, или куда-то перевести деньги, действует уже пять лет, о ней говорят из каждого утюга. Если у вас появляются риски утраты своей собственности – заблокируйте квартиру через Росреестр. Есть возможность написать заявление, которое позволяет заблокировать процесс продажи вашей квартиры без вашей личной явки. Ни в коем случае нельзя ввязываться в истории с какими-то оперативниками, которые якобы вам лично звонят. Нужно класть трубку и перезванивать лично в соответствующую службу. Обязательно надо привлекать к таким вопросам риелторов, юристов. Если вы продаете квартиру, надо убедиться, что она оценена по рыночной стоимости, не передавать никаких доверенностей на третьих лиц. А покупатель, в свою очередь, должен сделать все, чтобы считаться добросовестным приобретателем», - подытожил он.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что государству и правоохранительным органам следует поддержать Долину и помочь ей разобраться с мошенниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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