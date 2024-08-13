Известность на руку: Попавшая в аферу Долина сможет сохранить «проданную» квартиру

Апрелев также напомнил о том, как безопасно проводить сделки с недвижимостью и не стать жертвой мошенников.

«Эта мошенническая схема, когда звонят якобы правоохранители и просят помочь, или куда-то перевести деньги, действует уже пять лет, о ней говорят из каждого утюга. Если у вас появляются риски утраты своей собственности – заблокируйте квартиру через Росреестр. Есть возможность написать заявление, которое позволяет заблокировать процесс продажи вашей квартиры без вашей личной явки. Ни в коем случае нельзя ввязываться в истории с какими-то оперативниками, которые якобы вам лично звонят. Нужно класть трубку и перезванивать лично в соответствующую службу. Обязательно надо привлекать к таким вопросам риелторов, юристов. Если вы продаете квартиру, надо убедиться, что она оценена по рыночной стоимости, не передавать никаких доверенностей на третьих лиц. А покупатель, в свою очередь, должен сделать все, чтобы считаться добросовестным приобретателем», - подытожил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что государству и правоохранительным органам следует поддержать Долину и помочь ей разобраться с мошенниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

