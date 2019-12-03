Кому миллион, а кому ни копейки. Как в России выплачивают компенсации пострадавшим

Пострадавшим в забайкальской трагедии выплатят компенсацию. Семьям погибших от государство выделит по миллиону рублей, за повреждения тяжелой и средней тяжести - по 400 тысяч и за легкую - по 200 тысяч. Однако такие компенсации выплачиваются лишь в случае резонансных происшествий, в то время как пострадавшие в рядовых несчастных случаях или из-за преступлений, как правило, не получают ничего или крайне незначительные суммы. То есть российские граждане по сути никак не защищены, если у них нет страхового полиса. Эту проблему, как пишут «Известия», обсудили в Фонде поддержки пострадавших от преступлений. Общественники обратили внимание, что в зарубежных странах, например, в Германии, виновный в гибели или увечье выплачивает пострадавшему или его родственникам деньги, заработанные во время тюремного заключения. В России формально есть похожая система, однако она работает только по делам частного обвинения, в случае побоев и легкого вреда здоровью.

По российскому законодательству, к виновнику в гибели или причинении вреда здоровью можно подать иск о возмещении вреда. Однако, как объяснил в эфире НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, фактически пострадавшим в происшествиях, не попавших в СМИ, рассчитывать не на что. Государство заинтересовано не в помощи гражданам, а в медийном пиаре.

«У нас в каждом субъекте есть фонды, предназначенные для чрезвычайных ситуаций, для помощи пострадавшим. Есть федеральные деньги на эти цели и есть благотворительные фонды. Когда случаются катастрофы, мы читаем в СМИ, что выделяется такая-то сумма со стороны федеральных и региональных властей. Но такой механизм включается только, когда большое количество погибших. Если жертв немного, эта система не работает, и этот водораздел абсолютно непонятен. Он ничем не регламентируется. Гибель одного человека – это уже трагедия. Это умышленные убийства, ДТП (гибнет 14 тысяч ежегодно), травмы на производстве по вине работодателя (две тысячи погибших каждый год). Но все зависит от того, как включаются средства массовой информации. Получается, что компенсационные механизмы привязаны к СМИ, степени освещенности произошедшего. Это безобразие. Ежегодно в России гибнет целый город!» - подчеркнул юрист.

Далеко не всегда возможно подать гражданский иск и виновным в смерти людей. Это объясняется тем, что правоохранительные органы стремятся занизить количество убийств в стране.

«От убийств в стране ежегодно погибает 30 тысяч человек. Однако, если человек умер не на месте преступления, а в больнице через несколько дней, то он убитым не считается. Таких у нас еще примерно 60 тысяч человек в год. И родственники погибшего – сироты, вдовы, которые остались без кормильца, ничего не получают», - пояснил Трунов.

По его словам, это регламентируется институтом возмещения морального вреда – степени физических и нравственных страданий. Но отечественная судебная система возмещает настолько мизерные суммы, что они не только не соответствуют мировой практике, но этого даже не хватает на оплату адвоката.