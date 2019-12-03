Кому миллион, а кому ни копейки. Как в России выплачивают компенсации пострадавшим
Эксперты в эфире НСН рассказали, почему на компенсацию могут рассчитывать только россияне, пострадавшие в резонансных ЧП.
Пострадавшим в забайкальской трагедии выплатят компенсацию. Семьям погибших от государство выделит по миллиону рублей, за повреждения тяжелой и средней тяжести - по 400 тысяч и за легкую - по 200 тысяч. Однако такие компенсации выплачиваются лишь в случае резонансных происшествий, в то время как пострадавшие в рядовых несчастных случаях или из-за преступлений, как правило, не получают ничего или крайне незначительные суммы. То есть российские граждане по сути никак не защищены, если у них нет страхового полиса. Эту проблему, как пишут «Известия», обсудили в Фонде поддержки пострадавших от преступлений. Общественники обратили внимание, что в зарубежных странах, например, в Германии, виновный в гибели или увечье выплачивает пострадавшему или его родственникам деньги, заработанные во время тюремного заключения. В России формально есть похожая система, однако она работает только по делам частного обвинения, в случае побоев и легкого вреда здоровью.
По российскому законодательству, к виновнику в гибели или причинении вреда здоровью можно подать иск о возмещении вреда. Однако, как объяснил в эфире НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, фактически пострадавшим в происшествиях, не попавших в СМИ, рассчитывать не на что. Государство заинтересовано не в помощи гражданам, а в медийном пиаре.
«У нас в каждом субъекте есть фонды, предназначенные для чрезвычайных ситуаций, для помощи пострадавшим. Есть федеральные деньги на эти цели и есть благотворительные фонды. Когда случаются катастрофы, мы читаем в СМИ, что выделяется такая-то сумма со стороны федеральных и региональных властей. Но такой механизм включается только, когда большое количество погибших. Если жертв немного, эта система не работает, и этот водораздел абсолютно непонятен. Он ничем не регламентируется. Гибель одного человека – это уже трагедия. Это умышленные убийства, ДТП (гибнет 14 тысяч ежегодно), травмы на производстве по вине работодателя (две тысячи погибших каждый год). Но все зависит от того, как включаются средства массовой информации. Получается, что компенсационные механизмы привязаны к СМИ, степени освещенности произошедшего. Это безобразие. Ежегодно в России гибнет целый город!» - подчеркнул юрист.
Далеко не всегда возможно подать гражданский иск и виновным в смерти людей. Это объясняется тем, что правоохранительные органы стремятся занизить количество убийств в стране.
«От убийств в стране ежегодно погибает 30 тысяч человек. Однако, если человек умер не на месте преступления, а в больнице через несколько дней, то он убитым не считается. Таких у нас еще примерно 60 тысяч человек в год. И родственники погибшего – сироты, вдовы, которые остались без кормильца, ничего не получают», - пояснил Трунов.
По его словам, это регламентируется институтом возмещения морального вреда – степени физических и нравственных страданий. Но отечественная судебная система возмещает настолько мизерные суммы, что они не только не соответствуют мировой практике, но этого даже не хватает на оплату адвоката.
«Это наследство Советского Союза, когда все принадлежало государству. Оно таким образом минимизировало свои расходы. Сейчас экономика рыночная, но право никак не трансформируется под рыночную экономику. Потому что высокая оценка стоимости жизни – это серьезное наказание и значимый аргумент для вложения денег в технику безопасности, для профилактики и предотвращения преступлений. Но специалисты говорят, что экономическое наказание гораздо эффективнее, чем тюремное заключение. Наработки по размерам компенсации есть. В Финансовом университете при правительстве насчитали порядка пяти-шести миллионов рублей, исходя из примерной оценки того, сколько заработал бы человек за десять лет, привязки к ВВП и так далее», - пояснил собеседник НСН.
Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН рассказал, что занимались этой проблемой и в Минфине.
Попытки оценить человеческую жизнь были, и достаточно успешные. Этим занимался Минфин, они попытались разработать методику оценки. Она была подготовлена, в методику включался целый набор показателей: возраст погибшего, сколько бы он мог заработать, сколько потеряли родственники. Диапазон был от трех до четырех с половиной миллионов. Но эта методика не была утверждена», - объяснил он.
По словам эксперта, рассчитывать россиянам нужно только на страхование. «Почему не всегда есть компенсация, это объективный процесс. Если жизнь застрахована и сумма определена – у нас максимальная два миллиона. Ответственность перевозчика, в случае полетов жизнь застрахована, в ОСАГО застрахована. Ответственность владельцы опасных производств. Но получать возмещение во всех случаях невозможно. И нигде это не делается, кроме одного случая – если жизнь и здоровье погибшего застрахованы. И есть вариант обращения пострадавшей стороны в суд. И тогда виновник должен заплатить. Если он способен заплатить», - добавил Коваль.
В Госдуме не видят необходимости отдельно прописывать в законодательстве ориентиры для оценки компенсации российским гражданам при гибели или увечье. Об этом в эфире НСН заявил первый зампред комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
«В Гражданском кодексе существует общий порядок возмещения вреда в результате исков о возмещении вреда. Всегда есть виноватый, он и должен возмещать ущерб. Другое дело, сколько назначают. Копейки - не копейки – это судебная практика, ее надо совершенствовать. Что касается выплат пострадавшим по миллиону, по 200 тысяч – это добрая воля со стороны власти. Она осуществляется только в экстремальных ситуациях большого масштаба. Существующий порядок оправдан, потому что оценка жизни, здоровья, наоборот приведет к недооценке жизни. Во сколько можно оценить жизнь?» - риторически спросил парламентарий.
По его мнению, этим должны заниматься судебные инстанции. «Это могут быть какие-то подзаконные акты. Скорее всего, это должно быть решение пленума Верховного суда, которое объяснит практику применения соответствующих норм и кратно повысить суммы возмещения вреда», - заключил Емельянов.
Оперативно получить комментарий в Верховном суде НСН не удалось.
Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае автобус, в котором находилось 43 человека, вылетел с дороги и упал с шестиметровой высоты на лед реки Куэнга. В результате ДТП погибли 19 человек, 22 получили ранения.
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