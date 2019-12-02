В Госдуме призвали не спешить с выводами о ДТП в Забайкалье
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в эфире НСН рассказал, что могло стать причиной смертельной аварии с автобусом в Забайкальском крае.
В результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек, 22 получили ранения. 1 декабря автобус, в котором находилось 43 человека, вылетел с дороги и упал с шестиметровой высоты на лед реки Куэнга. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Окaзaние услуг, не отвечaющих требовaниям безопaсности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Однако пока говорить о том, что авария произошла из-за ненадлежащего технического состояния автобуса, рано. Об этом в эфире НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (слушайте аудио).
«Мы не знаем причину ДТП. Следствие покажет. Сейчас мы можем гадать только. Предварительная причина – это не окончательная. Причин, по которым лопнуло колесо, может быть множество. И абсолютно новое колесо может лопнуть, если оно попало на скорости в яму, например. Не факт, что ДТП произошло из-за технического состояния автобуса. Может быть, это произошло из-за превышения скоростного режима, может быть водитель сознание потерял. Может, колесо не лопалось, а неуправляемый автобус ушел с моста. Только следствие может установить, человеческий это фактор или техническая причина. По статистике, две трети ДТП происходят из-за грубого нарушения ПДД. Мы не узнаем, что произошло, пока не закончится следствие, не проведутся специальные автомобильно-технические экспертизы. Так что сейчас делать выводы – дело неблагодарное, следствие только началось», - отметил депутат.
Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал главную проблему компаний-перевозчиков – несоответствие услуг предъявляемым требованиям.
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