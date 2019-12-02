В Госдуме призвали не спешить с выводами о ДТП в Забайкалье

В результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек, 22 получили ранения. 1 декабря автобус, в котором находилось 43 человека, вылетел с дороги и упал с шестиметровой высоты на лед реки Куэнга. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Окaзaние услуг, не отвечaющих требовaниям безопaсности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Однако пока говорить о том, что авария произошла из-за ненадлежащего технического состояния автобуса, рано. Об этом в эфире НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (слушайте аудио).