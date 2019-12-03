На месте ДТП с автобусом в Забайкалье установят мемориал

На мосту через реку Куэнгу, где 1 декабря произошло ДТП с автобусом, администрация Сретенского района в Забайкальском крае установит мемориальную доску. Об этом заявил глава района Алексей Закурдаев, пишет ТАСС.





Он сообщил, что мемориальная доска уже была заказана в Чите и в среду будет готова. После чего на месте аварии пройдет акция памяти, сообщает Телеканал «360».

Ранее НСН сообщала о том, что личности граждан, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Забайкалье, были установлены. Среди жертв - два человека из Читы, а также 17 жителей Сретенского района. Последняя погибшая будет опознана 3 декабря.

