На месте ДТП с автобусом в Забайкалье установят мемориал
На мосту через реку Куэнгу, где 1 декабря произошло ДТП с автобусом, администрация Сретенского района в Забайкальском крае установит мемориальную доску. Об этом заявил глава района Алексей Закурдаев, пишет ТАСС.
Он сообщил, что мемориальная доска уже была заказана в Чите и в среду будет готова. После чего на месте аварии пройдет акция памяти, сообщает Телеканал «360».
Ранее НСН сообщала о том, что личности граждан, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Забайкалье, были установлены. Среди жертв - два человека из Читы, а также 17 жителей Сретенского района. Последняя погибшая будет опознана 3 декабря.
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