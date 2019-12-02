После ДТП с 19 жертвами в Забайкалье задержан организатор перевозки

В СКР отметили, в рамках расследования прошли обыски как по месту жительства 30-летнего мужчины, так и в офисе.

Напомним, накануне автобус упал с моста через реку Куэнгу, в результате чего погибли 19 человек, еще 21 пострадал. Среди погибших четверо – дети.

По одной из версий, перед падением с моста у автобуса лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением.

