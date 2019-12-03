Установлены личности погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Личности граждан, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Забайкалье, установлены, информирует ТАСС. Об этом сообщил глава Сретенского района Алексей Закурдаев.
Он сообщил, что в результате падения автобуса в реку погибли 19 человек, пишет Газета.ру. Среди жертв - два человека из Читы, а также 17 жителей Сретенского района. Последняя погибшая будет опознана 3 декабря. Для установки личности из Читы приехали родители жертвы, уточняют Известия.
Как отмечает «Свободная пресса», накануне было установлено, что среди 19 погибших четверо — дети.
Ранее сообщалось, что предварительной причиной ДТП с автобусом в Забайкальском крае стало лопнувшее колесо. Аналитик в области систем общественного транспорта, глава межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин в эфире НСН заявил, что не верит в эту версию.
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