Установлены личности погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Он сообщил, что в результате падения автобуса в реку погибли 19 человек, пишет Газета.ру. Среди жертв - два человека из Читы, а также 17 жителей Сретенского района. Последняя погибшая будет опознана 3 декабря. Для установки личности из Читы приехали родители жертвы, уточняют Известия.

Как отмечает «Свободная пресса», накануне было установлено, что среди 19 погибших четверо — дети.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной ДТП с автобусом в Забайкальском крае стало лопнувшее колесо. Аналитик в области систем общественного транспорта, глава межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин в эфире НСН заявил, что не верит в эту версию.

