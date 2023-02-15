На Камчатке произошло третье за сутки землетрясение

Первый подземный толчок магнитудой 4,8 произошел приблизительно в 11:34 по местному времени. Отмечается, что жители не почувствовали землетрясения - оно произошло в 140 километрах от райцентра.

Второй толчок случился в 15:09 по местному времени, его магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска на глубине 15 километров, жители нижних этажей ощутили тряску.

Третий толчок геофизики зафиксировали в 20:06 по местному времени.

Ранее эксперты в разговоре с НСН рассказали, почему в последнее время на планете стало так много землетрясений.