На Камчатке произошло третье за сутки землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,7. Об этом сообщили в филиале Геофизической службы РАН.

ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия

Первый подземный толчок магнитудой 4,8 произошел приблизительно в 11:34 по местному времени. Отмечается, что жители не почувствовали землетрясения - оно произошло в 140 километрах от райцентра.

Второй толчок случился в 15:09 по местному времени, его магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска на глубине 15 километров, жители нижних этажей ощутили тряску.

Третий толчок геофизики зафиксировали в 20:06 по местному времени.

Ранее эксперты в разговоре с НСН рассказали, почему в последнее время на планете стало так много землетрясений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КамчаткаЗемлетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры