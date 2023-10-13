«Кадыров не поверил»: Журавель извинился в суде за сожжение Корана
Поджигатель из Волгограда извинился перед мусульманами и объяснил «ужасный поступок» незнанием, суд дал ему еще полгода, а Кадыров обнародовал видео беседы с «провокатором и диверсантом».
Обвиняемый в сожжении Корана Никита Журавель останется в тюрьме еще на полгода, несмотря на сделанные в пятницу признания.
В Грозном сегодня начался процесс над провокатором, о котором накануне вновь высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.
В историю с Журавелем оказались втянуты журналистка Ксения Собчак и 15-летний сын Кадырова Адам, а вот в Кремле ее пока отказываются комментировать.
ИЗВИНЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ: «НЕ ОТ ДУШИ ЭТО ГОВОРИШЬ»
Журавель был задержан в мае в Волгограде после того, как в украинских СМИ появились видео, где он сжигает Коран на фоне мечети. Его обвинили в оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, при этом сам мужчина сказал, что сделал это ради денег, которые ему пообещали украинские спецслужбы. Вскоре «сжигателя» перевезли в Чечню, где с ним стали происходить резонансные события.
В пятницу, 13 октября, в суде Грозного начался судебный процесс над Журавелем. Срок его содержания под стражей, истекавший 20 октября, продлили на полгода. При этом сам подсудимый извинился перед мусульманами и частично признал вину.
«Прежде всего, мне хотелось бы принести свои извинения всем присутствующим мусульманам в этом зале и всему мусульманскому сообществу мира за свой поступок. Он ужасен, и я его совершил, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман. Мне за свой поступок очень стыдно»,- сказал Журавель.
При этом он признался в сожжении священной книги, но отверг другие обвинения.
«Я себя признаю виновным в совершении преступления касательно части второй статьи 148, а именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео, не имел об этом представления», - пояснил юноша.
Накануне заседания суда чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал 15-секундное видео беседы с Журавелем. Там мужчина обещает Рамзану Ахматовичу «постараться изучить» и даже принять ислам, однако тот в обещания не верит.
«Ты не от души это говоришь, глаза куда-то не туда смотрят», - говорит Кадыров на видео.
При этом он сопроводил пост в Telegram более развернутым и жестким комментарием.
«Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Священный Коран. Ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином. (…) Это ярко выраженный провокатор и диверсант», - констатировал Кадыров.
ИСТОРИЯ С АДАМОМ: «НЕ ХОЧУ ЭТО КОММЕНТИРОВАТЬ»
История с Журавелем получила мощный резонанс 25 сентября, когда Рамзан Кадыров опубликовал видео, где его сын, 15-летний Адам наносит задержанному несколько ударов ногами и руками.
«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», - написал в этой связи глава Чечни, подчеркнув, что «гордится поступком Адама».
6 октября Адаму Кадырову присудили звание Героя Чеченской Республики, однако его поступок возмутил правозащитников и журналистку Ксению Собчак.
«Это ад. Это глава республики. Это неуважение к законам нашей страны. Действия Адама Кадырова должны быть расследованы, им необходимо дать правовую оценку в соответствии с УК РФ, а не с законами шариата или Рамзана Кадырова. Это не должно сойти с рук этому молодому человеку, сколько еще можно издеваться над всей Россией и откровенно плевать в лицо всей правоохранительной системе?» - прокомментировала публикацию Рамзана Ахматовича Ксения Анатольевна.
Она по привычке начала «раскручивать эту» тему, а вечером 25 сентября внезапно сообщила, что ей позвонил Кадыров, и пересказала содержание их беседы.
«Про него (Кадырова – прим. НСН) можно писать, что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение. (…) Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил, тут тоже спросила несколько раз. Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью. Редакцию пока из России вывозить не буду, но загранпаспорта все приготовили», - подвела промежуточные итоги Собчак, но на этом не успокоилась.
28 сентября она прокомментировала встречу Кадырова с Владимиром Путиным.
«Появление Кадырова вместе с Путиным - это в первую очередь защита сына или финальная точка в развенчании мифа?» - задалась вопросом смелая журналистка. Ну а 3 октября она продемонстрировала ответ Следственного комитета на запрос о действиях подростка, подчеркнув, что «проверки в отношении Адама Кадырова нет и, кажется, не будет».
Между тем, в Кремле отказались комментировать историю с Адамом.
«Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду... Не хочу», — сказал журналистам 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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