«Кадыров не поверил»: Журавель извинился в суде за сожжение Корана

ИЗВИНЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ: «НЕ ОТ ДУШИ ЭТО ГОВОРИШЬ»

Журавель был задержан в мае в Волгограде после того, как в украинских СМИ появились видео, где он сжигает Коран на фоне мечети. Его обвинили в оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, при этом сам мужчина сказал, что сделал это ради денег, которые ему пообещали украинские спецслужбы. Вскоре «сжигателя» перевезли в Чечню, где с ним стали происходить резонансные события.

В пятницу, 13 октября, в суде Грозного начался судебный процесс над Журавелем. Срок его содержания под стражей, истекавший 20 октября, продлили на полгода. При этом сам подсудимый извинился перед мусульманами и частично признал вину.

«Прежде всего, мне хотелось бы принести свои извинения всем присутствующим мусульманам в этом зале и всему мусульманскому сообществу мира за свой поступок. Он ужасен, и я его совершил, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман. Мне за свой поступок очень стыдно»,- сказал Журавель.

При этом он признался в сожжении священной книги, но отверг другие обвинения.

«Я себя признаю виновным в совершении преступления касательно части второй статьи 148, а именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео, не имел об этом представления», - пояснил юноша.

Накануне заседания суда чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал 15-секундное видео беседы с Журавелем. Там мужчина обещает Рамзану Ахматовичу «постараться изучить» и даже принять ислам, однако тот в обещания не верит.

«Ты не от души это говоришь, глаза куда-то не туда смотрят», - говорит Кадыров на видео.

При этом он сопроводил пост в Telegram более развернутым и жестким комментарием.

«Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Священный Коран. Ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином. (…) Это ярко выраженный провокатор и диверсант», - констатировал Кадыров.