Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в поджоге Корана Журавелем

На видео Журавель говорит чеченскому лидеру, что собирается принять ислам, но Кадыров ему не верит. Также Журавель обещает «изучить ислам, хотя бы постараться».

«В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином», - говорит Кадыров.

Глава Чечни назвал Журавеля «шайтаном и мерзким осквернителем. По мнению Кадырова, молодой человек сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России».

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где его сын избивает Журавеля. Политик похвалил сына за поступок, напоминает «Радиоточка НСН». Позже МВД отказало в возбуждении уголовного дела по этому факту на основании того, что Кадырову младшему 15 лет и у него не наступил возраст уголовной ответственности, уточняет RT.

