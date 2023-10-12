Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в поджоге Корана Журавелем
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Никитой Журавелем, обвиняемым в поджоге Корана. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Кадырова.
На видео Журавель говорит чеченскому лидеру, что собирается принять ислам, но Кадыров ему не верит. Также Журавель обещает «изучить ислам, хотя бы постараться».
«В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином», - говорит Кадыров.
Глава Чечни назвал Журавеля «шайтаном и мерзким осквернителем. По мнению Кадырова, молодой человек сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России».
Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где его сын избивает Журавеля. Политик похвалил сына за поступок, напоминает «Радиоточка НСН». Позже МВД отказало в возбуждении уголовного дела по этому факту на основании того, что Кадырову младшему 15 лет и у него не наступил возраст уголовной ответственности, уточняет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru