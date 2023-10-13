Обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Журавелю на полгода продлили арест

Суд оставил обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде Никиту Журавеля в СИЗО, сообщает РИА Новости.

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ТЕГИ:ЧечняСИЗОАрестСуд

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