Песков отказался уточнять, обсуждал ли Путин с Кадыровым избиение Журавеля

Отвечая на вопрос издания о том, обсуждалась ли на встрече тема избиения Адамом Кадыровым арестованного Никиты Журавеля, он указал, что была дана вся информация.

«Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима. Вы все слышали и видели, о чём шла речь», — заключил представитель Кремля.

Ранее Кадыров подтвердил, что его сын Адам избил «сжигателя Священного Корана» Никиту Журавеля и заявил, что гордится его поступком.

Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков заявил «Радиоточке НСН», что если избиение Журавеля признают умышленным, то Адам Кадыров может получить до пяти лет лишения свободы

