Песков отказался комментировать избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с избиением обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом, сообщает РИА Новости.

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«Сразу оговорюсь... Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», - предупредил он журналистам.

На просьбу объяснить отказ от комментариев представитель Кремля ответил, что высказываться на эту тему не хочет.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля и похвалил сына за его поступок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзбиениеРамзан КадыровДмитрий Песков

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