Песков отказался комментировать избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова

«Сразу оговорюсь... Историю с сыном Кадырова комментировать не буду», - предупредил он журналистам.

На просьбу объяснить отказ от комментариев представитель Кремля ответил, что высказываться на эту тему не хочет.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля и похвалил сына за его поступок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

