«Самосуд недопустим!»: Кадыров позвонил Собчак после скандального видео
Депутаты и правозащитники критикуют главу Чечни, показавшего на видео, как его сын избивает в СИЗО поджигателя Корана. В Чечне поступок Адама Кадырова оправдывают.
Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи журналистке Ксении Собчак и отчитал ее за волну возмущения и обсуждение действий его сына Адама, избившего «сжигателя Корана» Никиту Журавеля. Выдержки из беседы сама Собчак привела в своем Telegram-канале в пересказе, поскольку разговор не записывался.
Напомним, Журавель сжег священный для мусульман Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Все материалы были переданы Следственным комитетом России коллегам из Чечни для дальнейшего расследования. Задержанный сознался, что действовал по указанию СБУ, а за акцию ему пообещали 10 тысяч рублей.
Позже Журавель был передан в СИЗО города Грозного, а 16 августа пожаловался на то, что его после личной встречи с главой Чечни избил сын политика Адам Кадыров.
По словам уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, арестованному наносились удары по ногам и рукам. Солтаев подчеркнул, что никто не может быть подвержен избиению и истязаниям на территории Чеченской Республики, и пообещал провести конкретную проверку.
Не стала молчать и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она попросила обратить особое внимание на показания свидетелей и медосвидетельствование побоев.
ДОТЯНУЛИСЬ ДО «САТАНИСТА»
Впрочем, в Чечне за Кадырова-младшего заступились. Так, Telegram-канал Baza опубликовал выступление министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Ахмеда Дудаева. Политик признал, что действия сына чеченского лидера шли вразрез с законами и Конституцией, однако объяснил его поступок религиозными чувствами и обычаями.
«У нас нет возможности дотянуться до сатанистов в Швеции, Дании, Германии, Америке, которые ежедневно сжигают Коран под окнами предателей нашего народа. А здесь сатаниста передали в Чеченскую республику, и Адам Кадыров смог до него дотянуться», — отметил министр.
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ?
Сам же глава Чечни отразил свою позицию в собственном Telegram-канале предельно ясно — он поддерживает поступок сына и гордится наследником.
«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил Кадыров-старший.
Он напомнил про закон, подписанный российским лидером Владимиром Путиным, защищающий права верующих их религиозные ценности.
«Низкие поступки посягательства на святое присущи только людям циничным, аморальным, бесхребетным и продажным, желающим внести разлад в общество, которое наше государство растит в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу. Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании. Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать», — подчеркнул чеченский лидер.
РЕАКЦИЯ СОБЧАК
В разговоре с Собчак Кадыров заверил, что его сын Адам понесет наказание по всей строгости закона, если суд решит, что тот виновен. Но вот беда, предупредила слова чеченского лидера отметила журналистка, — Адаму Кадырову лишь 15 лет, в то время, как ответственность за побои наступает с 16 лет. Впрочем, подчеркнула Собчак, можно привлечь к ответственности тех, кто вовлек молодого человека в преступную деятельность и допустил избиение. Она также задалась вопросом, почему не последовало реакции от официальных лиц.
После этих слов с журналисткой и связался чеченский лидер. По словам Кадырова, он не помнил и не думал о том, что его сыну Адаму 15 лет, при этом отметил, что путает возраст своих старших сыновей (по словам Собчак, у Адама Кадырова есть два старших брата: 16-летний Али Кадыров и 17-летний Ахмат Кадыров). Глава Чечни предупредил журналистку, что та может писать что угодно про него самого, но семью трогать не должна. Также он посоветовал Собчак писать заявление и выходить на пикет, пообещав, что той за это ничего не будет.
«Заявление, по ходу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама», — резюмировала она.
САМОСУД НЕДОПУСТИМ!
Поступок Адама Кадырова не оставил общественность без внимания. Так, телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале обратил внимание на незаконность избиения людей и подчеркнул, что назначать наказание для преступника должен только суд.
В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии Telegram-каналу Baza заявил, что сжигание Корана — безусловно, серьезное преступление и провокация, оставить его без внимания нельзя, однако обратил внимание на необходимость соблюдения правил содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Он выразил надежду на то, что суд вынесет в отношении Журавеля справедливое решение.
Позицию Попова о недопустимости самосуда поддержали также уже упоминавшаяся Москалькова и депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Ксения Горячева.
«Напоказ сжигать священную книгу – это в лучшем случае идиотизм, а в худшем – сознательное разжигание ненависти. Но последнее слово должен сказать суд. Самосуд недопустим. Очень плохой пример для молодежи», - считает Даванков.
«В Чечне живут достойнейшие люди. Такие случаи снова и снова сводят усилия по борьбе со стереотипами к нулю. Не такие новости мы должны получать из Чечни. Не такое поведение нужно одобрять и выставлять напоказ», - поддерживает Горячева.
При этом они единогласно признали, что Журавель должен понести за свое преступление заслуженное наказание.
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