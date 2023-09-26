«Самосуд недопустим!»: Кадыров позвонил Собчак после скандального видео

Напомним, Журавель сжег священный для мусульман Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Все материалы были переданы Следственным комитетом России коллегам из Чечни для дальнейшего расследования. Задержанный сознался, что действовал по указанию СБУ, а за акцию ему пообещали 10 тысяч рублей.

Позже Журавель был передан в СИЗО города Грозного, а 16 августа пожаловался на то, что его после личной встречи с главой Чечни избил сын политика Адам Кадыров.

По словам уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, арестованному наносились удары по ногам и рукам. Солтаев подчеркнул, что никто не может быть подвержен избиению и истязаниям на территории Чеченской Республики, и пообещал провести конкретную проверку.

Не стала молчать и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она попросила обратить особое внимание на показания свидетелей и медосвидетельствование побоев.

ДОТЯНУЛИСЬ ДО «САТАНИСТА»

Впрочем, в Чечне за Кадырова-младшего заступились. Так, Telegram-канал Baza опубликовал выступление министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Ахмеда Дудаева. Политик признал, что действия сына чеченского лидера шли вразрез с законами и Конституцией, однако объяснил его поступок религиозными чувствами и обычаями.

«У нас нет возможности дотянуться до сатанистов в Швеции, Дании, Германии, Америке, которые ежедневно сжигают Коран под окнами предателей нашего народа. А здесь сатаниста передали в Чеченскую республику, и Адам Кадыров смог до него дотянуться», — отметил министр.

ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ?

Сам же глава Чечни отразил свою позицию в собственном Telegram-канале предельно ясно — он поддерживает поступок сына и гордится наследником.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил Кадыров-старший.

Он напомнил про закон, подписанный российским лидером Владимиром Путиным, защищающий права верующих их религиозные ценности.

«Низкие поступки посягательства на святое присущи только людям циничным, аморальным, бесхребетным и продажным, желающим внести разлад в общество, которое наше государство растит в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу. Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании. Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать», — подчеркнул чеченский лидер.

РЕАКЦИЯ СОБЧАК