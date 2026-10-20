СМИ: Число жертв нападений медведей в России выросло до 27 человек

Уточняется, что больше всего погибших - в Красноярском крае и Иркутской области. Здесь из-за нападения медведей погибли по семь человек. По три смертельных случая зафиксировано в Томской области и на Камчатке, два - в Бурятии, ещё по одному - в Хабаровском крае, Республике Алтай, Вологодской области и Туве.

Очередной, 27-й жертвой бурых медведей, стал житель поселка Пинега в Архангельской области. По данным Следственного комитета, тело 49-летнего мужчины с признаками нападения животного, было обаружено в лесном массиве в Пинежском районе.

Ранее меры по регулированию численности бурых медведей ввели в 10 округах Забайкальского края, пишут «Известия».

