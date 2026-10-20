В России объяснили, что ждет Европу из-за отказа от российского газа
Полный запрет на российский газ, включая СПГ по долгосрочным контрактам, вступающий в силу с 1 января, усугубит и без того высокий риск дефицита газа в Европе в ближайшие месяцы. Об этом «Ленте.ру» заявил портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.
Он отметил, что в ходе отопительного сезона «на уровень цен во многом будет влиять природный фактор».
«Но при прочих равных выпадение с нового года российских объемов ужесточит дефицит и отразится в росте цен», — пояснил эксперт.
Скрябин добавил, что российский СПГ найдёт спрос в других точках, а Европе, вводящей ограничения, будет трудно компенсировать выпадающие объемы другими источниками.
Ранее Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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