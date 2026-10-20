Россиянам объяснили, с чего начинается финансовая грамотность ребенка

По его словам, со своими детьми он старается обсуждать, «откуда берутся деньги, сколько зарабатывают родители и на что они тратятся». Ребенку важно понимать, что средства не появляются сами по себе. Также можно давать детям возможность самостоятельно принимать небольшие финансовые решения.

«Например, если у ребенка день рождения, можно... обозначить бюджет и вместе обсудить варианты: что на эти деньги можно сделать, от чего придется отказаться. Тогда ребенок начинает понимать связь между конкретной суммой и возможностями», - отметил эксперт.

Максимченков указал, что считает главной ошибкой родителей бесконтрольную выдачу детям денег «без каких-либо объяснений и ограничений». В этом случае ребенок не учится обращению с ними. Лучше дать ребенку возможность заработать деньги самостоятельно, например, за работу, которая не относится к его обычным обязанностям.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил «Радиоточке НСН», что обучать школьников финансовой грамотности важно, однако помехой может стать нехватка времени и подготовки у педагога.

