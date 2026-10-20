В Хабаровске отменили прямые выборы мэра

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра. Соответствующее решение, основанное на требованиях федерального законодательства о единой системе публичной власти, приняла Законодательная дума Хабаровского края.

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Отмечается, что теперь главу города будут избирать депутаты городской думы по представлению губернатора края.

«Ровно 123 года назад хабаровчане жили по схожему уставу, когда гласные избирали главу города. И сейчас депутаты городской думы будут избирать мэра по предложению губернатора края», — рассказал спикер Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов, занимавший должность градоначальника с 2022 года, досрочно ушёл в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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