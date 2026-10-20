В Хабаровске отменили прямые выборы мэра

Отмечается, что теперь главу города будут избирать депутаты городской думы по представлению губернатора края.

«Ровно 123 года назад хабаровчане жили по схожему уставу, когда гласные избирали главу города. И сейчас депутаты городской думы будут избирать мэра по предложению губернатора края», — рассказал спикер Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов, занимавший должность градоначальника с 2022 года, досрочно ушёл в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».