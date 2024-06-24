Дочь погибшего священника рассказала про перестрелку в церкви в Дагестане
Дочь настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы отца Николая, погибшего в Дербенте, Ольга Лобова рассказала подробности о перестрелке в церкви. Об этом пишут Известия.
Накануне вечером неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по синагоге и церкви в Дербенте, после чего скрылись на автомобиле. В результате терактов погибли девять человек, в том числе семь полицейских, еще 16 пострадали.
Как сообщила Ольга Лобова, в храм забежали два террориста, которые подожгли центральную икону. Затем злоумышленники открыли стрельбу, забежали в дом священника и убили его.
«Подожгли дом. Все видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине», — поделилась собеседница издания.
В воскресенье неизвестные также обстреляли церковь и пост ДПС в Махачкале, напоминает 360.ru. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в результате терактов в республике погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru