Удар по сну и давлению: Диетолог объяснила, кому нельзя пить много кофе
Кофе противопоказан людям с тревожными расстройствами, тахикардией, гипертензией и аритмией, а также детям, сказала НСН Марият Мухина.
Кофе действительно может улучшить здоровье печени у некоторых людей, однако таким пациентам не стоит огульно подходить к совету пить больше кофе — существует слишком много противопоказаний. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
Некоторым людям пить больше кофе, заявил врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По словам доктора, этот напиток полезен для людей с больными печенью. Мясников отметил, что людям с жировым гепатозом нужно выпивать хотя бы три или четыре чашки кофе каждый день: напиток помогает печени и не дает болезни перейти в опасный цирроз. Мухина пояснила, что слепо следовать такому совету опасно — нужно помнить о ряде противопоказаний.
«Если к этому подходить огульно, это достаточно опасный совет. Все должно быть индивидуально. У некоторых людей выявляется скрытая пищевая непереносимость кофе, которым кофе противопоказан, он вызывает выброс иммуноглобулинов G, а иммунные комплексы практически не метаболизируются. Поэтому такие рекомендации должны даваться с очень большими оговорками, что есть противопоказания. С другой стороны, нужно понимать, что кофеин — это симпатоадреналовое средство, практически контринсулярный гормон. Инсулин отправляет глюкозу в ткань, а такие гормоны из тканей выводят глюкозу в кровь. Так что логика в таком рассуждении есть, это физиологический момент. Выпив чашку кофе, можно утолить голод. Естественно, людям с ожирением мы не запрещаем кофе», — сказала Мухина.
Диетолог добавила, что кофе противопоказан людям с гипертонией, нарушениями сна и некоторыми другими проблемами со здоровьем.
«Нужно понимать, есть гипертония или нет. Гипертоникам кофеин будет еще больше повышать давление. Кроме того, надо понимать, есть ли нарушения сна: кофеин будет нарушать сон, если будет превышена суточная доза — 400 миллиграммов в сутки, это 3-4 чашки эспрессо. Также большое количество кофе противопоказано людям, которые находятся в стрессе, в посттравматическом синдроме. Есть еще и такие противопоказания, как тахикардия, тревожные расстройства, гипертензия, аритмия. Также кофе нельзя детям, а у пожилых кофеин может негативно взаимодействовать с медикаментами. Кроме того, кофе надо пить не позже четырех часов дня. Вместе с тем у определенной группы людей при употреблении кофе в печени может уменьшаться жировая дистрофия», — отметила собеседница НСН.
Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев заявил, что кофе переносится индивидуально, некоторым людям можно пить пять чашек в день, но большинству — нет.
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