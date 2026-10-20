Кофе действительно может улучшить здоровье печени у некоторых людей, однако таким пациентам не стоит огульно подходить к совету пить больше кофе — существует слишком много противопоказаний. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.

Некоторым людям пить больше кофе, заявил врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По словам доктора, этот напиток полезен для людей с больными печенью. Мясников отметил, что людям с жировым гепатозом нужно выпивать хотя бы три или четыре чашки кофе каждый день: напиток помогает печени и не дает болезни перейти в опасный цирроз. Мухина пояснила, что слепо следовать такому совету опасно — нужно помнить о ряде противопоказаний.

«Если к этому подходить огульно, это достаточно опасный совет. Все должно быть индивидуально. У некоторых людей выявляется скрытая пищевая непереносимость кофе, которым кофе противопоказан, он вызывает выброс иммуноглобулинов G, а иммунные комплексы практически не метаболизируются. Поэтому такие рекомендации должны даваться с очень большими оговорками, что есть противопоказания. С другой стороны, нужно понимать, что кофеин — это симпатоадреналовое средство, практически контринсулярный гормон. Инсулин отправляет глюкозу в ткань, а такие гормоны из тканей выводят глюкозу в кровь. Так что логика в таком рассуждении есть, это физиологический момент. Выпив чашку кофе, можно утолить голод. Естественно, людям с ожирением мы не запрещаем кофе», — сказала Мухина.