В Госдуме заявили, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не будет прежней
Поддержка Украины со стороны США точно не будет прежней. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.
Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости смены власти на Украине, он указал, что солидарную позицию относительно конфликта показывают госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент.
Парламентарий отметил, что Вашингтон «декларирует свою жесткую, непримиримую позицию», делая это даже более агрессивнее, чем во время перепалки в Белом доме в феврале 2025 года. При этом Асафов не исключил, что Трамп может «переключится на какую-нибудь Ирландию, Кубу или Арктику».
«В любом случае мы видим, что до изменения ситуации поддержка Украины точно не будет на прежнем уровне», - подчеркнул депутат, добавив, что в своей оценке он ориентируется исключительно на текущую конъюнктуру.
Ранее Рубио заявил, что Трамп раздражен позицией Украины по урегулированию конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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