В Госдуме заявили, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не будет прежней

Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости смены власти на Украине, он указал, что солидарную позицию относительно конфликта показывают госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент.

Парламентарий отметил, что Вашингтон «декларирует свою жесткую, непримиримую позицию», делая это даже более агрессивнее, чем во время перепалки в Белом доме в феврале 2025 года. При этом Асафов не исключил, что Трамп может «переключится на какую-нибудь Ирландию, Кубу или Арктику».

«В любом случае мы видим, что до изменения ситуации поддержка Украины точно не будет на прежнем уровне», - подчеркнул депутат, добавив, что в своей оценке он ориентируется исключительно на текущую конъюнктуру.

Ранее Рубио заявил, что Трамп раздражен позицией Украины по урегулированию конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

