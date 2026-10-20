МИД Польши: Варшава больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot

Он отметил, что дефицит ракет-перехватчиков увеличился после атак на Иран, а «Россия производит больше ракет, чем у нас есть средств для их нейтрализации».

«В НАТО есть страны, у которых есть еще такие средства для передачи Украине, но Польша не входит в эту группу», — указал министр.

Сикорский добавил, что у Варшавы остались только боеприпасы для собственных нужд, поэтому может лишь «присоединиться к призывам, чтобы располагающие ракетами государства поделились ими с Украиной».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет для Patriot, восполнить их будет проблематично, пишут «Известия».

