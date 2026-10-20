МИД Польши: Варшава больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot
Польша больше не может передавать Киеву ракеты для Patriot. Как пишет RT, об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
Он отметил, что дефицит ракет-перехватчиков увеличился после атак на Иран, а «Россия производит больше ракет, чем у нас есть средств для их нейтрализации».
«В НАТО есть страны, у которых есть еще такие средства для передачи Украине, но Польша не входит в эту группу», — указал министр.
Сикорский добавил, что у Варшавы остались только боеприпасы для собственных нужд, поэтому может лишь «присоединиться к призывам, чтобы располагающие ракетами государства поделились ими с Украиной».
Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет для Patriot, восполнить их будет проблематично, пишут «Известия».
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