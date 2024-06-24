Меликов: При терактах погибли более 15 полицейских и несколько гражданских

15 сотрудников правоохранительных органов стали жертвами терактов в Дагестане, сообщил в Telegram глава региона Сергей Меликов.

Слуцкий: Теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне

По его словам, также в ходе боестолкновения погибли несколько гражданских.

В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализованы пять боевиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ТерактыБоевикиДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры