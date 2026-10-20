Самбурская анонсировала совместную песню со Шнуровым

По её словам, речь идёт о композиции «Мой шансон», которую она уже выкладывала в сеть.

«Ждём, когда он там перепишет куплет», — отметила Самбурская.

Она добавила, что сотрудничество стало возможным благодаря общим знакомым, которы посоветовали Шнурову обратить на неё внимание.

Ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что большое количество некачественных песен связано с доступностью современных технологий, из-за чего создавать музыку теперь может практически каждый, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

