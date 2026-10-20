Самбурская анонсировала совместную песню со Шнуровым

Актриса и певица Настасья Самбурская анонсировала совместную песню с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По её словам, речь идёт о композиции «Мой шансон», которую она уже выкладывала в сеть.

«Ждём, когда он там перепишет куплет», — отметила Самбурская.

Она добавила, что сотрудничество стало возможным благодаря общим знакомым, которы посоветовали Шнурову обратить на неё внимание.

Ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что большое количество некачественных песен связано с доступностью современных технологий, из-за чего создавать музыку теперь может практически каждый, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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