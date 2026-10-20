Российских автомобилистов призвали не торопиться с «переобувкой»
Менять резину на зимнюю стоит лишь тогда, когда пойдут устойчивые заморозки, заявил НСН Юрий Пархоменко.
Незначительный мороз не означает устойчивой холодной погоды, а зимы становятся короче, поэтому спешить с заменой резины не стоит, рассказал НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко
К концу октября цены на зимние шины могут вырасти на 10–20% по сравнению с началом месяца, прогнозируют аналитики. В отдельных сервисах также может появиться сезонная надбавка за шиномонтаж в размере 10–15%, отмечает «Москва 24». Пархоменко отметил, что резкого скачка цен на шины в этом году не будет.
«У нас всегда есть инфляция, поэтому шины подорожают как обычно. Это происходит ежегодно — такой естественный процесс. В какие-то годы он чуть быстрее, в какие-то чуть медленнее. В этом сезоне однозначно изменился ассортимент. Стоит помнить, что китайские шины могут быть дешевле остальных, но европейские и японские проверены временем и являются качественными и надежными. А товары из Китая еще никак себя не зарекомендовали. Гнаться за дешевизной не стоит. А переобуться пора тогда, когда пойдут первые устойчивые заморозки. Пока неизвестно, сколько еще продержится плюсовая погода, поэтому не стоит бросать все и бежать уже сейчас. Какие-то -1-2 градуса в Подмосковье — это еще не повод, чтобы сразу менять резину. Зимы стали короче. Выбирать шиномонтаж нужно тот, у которого много хороших отзывов в интернете или знакомых. Это самый лучший показатель», — отметил он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН раскрыл, сколько стоит «переобувка» в сервисе.
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