Незначительный мороз не означает устойчивой холодной погоды, а зимы становятся короче, поэтому спешить с заменой резины не стоит, рассказал НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко



К концу октября цены на зимние шины могут вырасти на 10–20% по сравнению с началом месяца, прогнозируют аналитики. В отдельных сервисах также может появиться сезонная надбавка за шиномонтаж в размере 10–15%, отмечает «Москва 24». Пархоменко отметил, что резкого скачка цен на шины в этом году не будет.