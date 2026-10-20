Он отметил, что для замены Зеленского необходимо провести выборы. Также есть варианты, связанные со смертью президента, его болезнью или импичментом, однако в Киеве, по мнению Олейника, не будут «приводить к власти того, кто прекратит военные действия».

Экс-депутат указал, что Скороход, которая ориентируется на американцев, выступает за нейтральный статус Киева. Но именно поэтому её вряд ли изберут.

«А дальше нужно поднимать другие вопросы - денацификация, демилитаризация, отсутствие притеснения русского языка и православной церкви и так далее. Не думаю, что ей все это дадут реализовать», — заключил Олейник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве важно, чтобы переговоры по миру на Украине вел легитимный представитель Киева, «готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение», пишут «Известия».

