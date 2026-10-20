Экс-депутат Верховной рады рассказал, кто может заменить Зеленского на переговорах
Заменить президента Украины Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта с РФ могла бы депутат Верховной Рады Анна Скороход. Об этом сайту aif.ru заявил экс-депутат украинского парламента, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Он отметил, что для замены Зеленского необходимо провести выборы. Также есть варианты, связанные со смертью президента, его болезнью или импичментом, однако в Киеве, по мнению Олейника, не будут «приводить к власти того, кто прекратит военные действия».
Экс-депутат указал, что Скороход, которая ориентируется на американцев, выступает за нейтральный статус Киева. Но именно поэтому её вряд ли изберут.
«А дальше нужно поднимать другие вопросы - денацификация, демилитаризация, отсутствие притеснения русского языка и православной церкви и так далее. Не думаю, что ей все это дадут реализовать», — заключил Олейник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве важно, чтобы переговоры по миру на Украине вел легитимный представитель Киева, «готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение», пишут «Известия».
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