Экс-депутат Верховной рады рассказал, кто может заменить Зеленского на переговорах

Заменить президента Украины Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта с РФ могла бы депутат Верховной Рады Анна Скороход. Об этом сайту aif.ru заявил экс-депутат украинского парламента, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

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Он отметил, что для замены Зеленского необходимо провести выборы. Также есть варианты, связанные со смертью президента, его болезнью или импичментом, однако в Киеве, по мнению Олейника, не будут «приводить к власти того, кто прекратит военные действия».

Экс-депутат указал, что Скороход, которая ориентируется на американцев, выступает за нейтральный статус Киева. Но именно поэтому её вряд ли изберут.

«А дальше нужно поднимать другие вопросы - денацификация, демилитаризация, отсутствие притеснения русского языка и православной церкви и так далее. Не думаю, что ей все это дадут реализовать», — заключил Олейник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве важно, чтобы переговоры по миру на Украине вел легитимный представитель Киева, «готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение», пишут «Известия».

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ФОТО: Видео YouTube/Українська правда news
ТЕГИ:Владимир ОлейникПереговорыВерховная РадаУкраина

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