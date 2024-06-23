Депутат Гаджиев заявил, что за терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО
За нападениями в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, заявил в эфире телеканала «Россия-24» депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.
По его словам, нападение произошло в тот момент, когда Россия добивается успеха в спецоперации. Украина и Запад хотят раскачать ситуацию внутри РФ, полагает депутат.
В результате нападений неизвестных в Махачкале и Дербенте погибли шесть полицейских, 12 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
В Дагестане введен режим контртеррористической операции. Ведется поиск причастных к нападениям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru