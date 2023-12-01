Власти наказали более 240 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Административные аресты, штрафы и другие наказания назначены 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой, административный арест на срок до 10 суток получили 104 правонарушителя.
«На 94 человек наложен административный штраф от трёх тысяч до 10 тысяч рублей, 42 гражданам назначены обязательные работы», - добавила она.
Мамаева также отметила, что в отношении двух граждан производство было прекращено.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Собравшиеся ворвались в здание воздушной гавани и начали искать евреев среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru