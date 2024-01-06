Режим ЧС ввели в Подольске из-за отсутствия тепла

«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера», – сообщил он по итогам заседания комиссии по ЧС.

Рукогодство города рассчитывает, что режим ЧС, действующий в Подольске с 5 января, позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации аварии.

По данным местных интернет-сообществ, «трубы прорвало в сотне мест по всему городу, они заморожены, если дать тепло - будет ещё очень много новых протечек».

Артамонов заявил, что специалисты предпринимают, все, что в их силах, чтобы максимально быстро ликвидировать течи.

При ЧС локального характера зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта, а количество пострадавших (людей, погибшх или получивших ущерб здоровью) не более 10 человек, либо размер материального ущерба (размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь) составляет не более 240 тысяч рублей, уточняет «Радиоточка НСН».





