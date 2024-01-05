МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах на Рождество
С 6 по 8 января в Москве ожидаются аномальные холода, сообщила пресс-служба столичного главного управления МЧС.
В эти дни среднесуточная температура в городе будет на 7-15 градусов ниже нормы, предупредили в ведомстве.
Москвичам рекомендовали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей приборы. Также МЧС попросило не оставлять детей одних рядом с включенными нагревательными устройствами.
Температура воздуха в столице опустилась ниже 25 градусов. В городских парках открыли пункты раздачи горячих безалкогольных напитков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru