Артамонов: Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера

Глава городского округа Григорий Артамонов в своём Telegram-канале заявил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» и подачу тепла в Подольске планируют возобновить в 21:00 5 января.

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По его словам, в настоящее время продолжается устранение вновь выявленных технических неисправностей, а также готовят к работе дополнительный котёл.

Он также добавил, что в городе продолжают работать пункты обогрева по двум адресам.

«Улица Революции, 2 (гимназия имени Подольских курсантов) и улица Ленина, 20 (ДК «Машиностроитель»). Для доставки в последний организован автобусный маршрут от дома культуры им. 1 Мая», - написал Артамонов.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за проблем с отоплением в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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