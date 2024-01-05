Артамонов: Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера
Глава городского округа Григорий Артамонов в своём Telegram-канале заявил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» и подачу тепла в Подольске планируют возобновить в 21:00 5 января.
По его словам, в настоящее время продолжается устранение вновь выявленных технических неисправностей, а также готовят к работе дополнительный котёл.
Он также добавил, что в городе продолжают работать пункты обогрева по двум адресам.
«Улица Революции, 2 (гимназия имени Подольских курсантов) и улица Ленина, 20 (ДК «Машиностроитель»). Для доставки в последний организован автобусный маршрут от дома культуры им. 1 Мая», - написал Артамонов.
Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за проблем с отоплением в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы самые ожидаемые сериалы 2024 года
- Подозреваемых в причастности к теракту в Кермане задержали в Иране
- Власти Белгородской области готовы вывезти семьи из Белгорода в Старый Оскол и Губкин
- Артамонов: Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера
- Движение транспорта ограничили на участке федеральной трассы на Сахалине
- СМИ: Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новым видом мошенничества
- Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге
- Латвия и Литва опередили Чехию и Бельгию по объему экспорта пива в Россию
- Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на пленных ВСУ
- Четырехмиллионной гостье выставки «Россия» подарили поездку на винодельню
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru