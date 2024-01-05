Артамонов: Подачу тепла в Подольске планируют возобновить к девяти вечера

По его словам, в настоящее время продолжается устранение вновь выявленных технических неисправностей, а также готовят к работе дополнительный котёл.

Он также добавил, что в городе продолжают работать пункты обогрева по двум адресам.



«Улица Революции, 2 (гимназия имени Подольских курсантов) и улица Ленина, 20 (ДК «Машиностроитель»). Для доставки в последний организован автобусный маршрут от дома культуры им. 1 Мая», - написал Артамонов.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за проблем с отоплением в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

