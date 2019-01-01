Грубое приземление и второй круг жизни. В МАК назвали причины трагедии с SSJ-100
Пилоты поспорили в эфире НСН о необходимости судна уходить на второй круг после неудачной попытки посадить самолёт.
«Аэрофлот» отверг заявление эксперта МАК о причинах катастрофы в аэропорту «Шереметьево», сообщает РБК. В пресс-службе компании заявили, что недопустимо делать преждевременные выводы до публикации итогов расследования.
Ранее ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман сообщил, что отчёт о катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 будет обнародован 5 июня, спустя месяц после трагедии. Однако, по его словам, причина уже ясна — «катастрофа произошла из-за грубых приземлений», приводит слова эксперта ТАСС.
Ранее в недостаточном профессионализме пилотов НСН уверил пилот-инструктор Андрей Краснопёров. По его мнению, лётчикам следовало уйти на второй круг после первой попытки посадить судно.
«Если пилот понял, что самолёт отскочил от земли или он перебрал, “лишку взял”, как говорят лётчики, — надо давать максимальные обороты, уходить на второй круг и заходить ещё раз. В данной ситуации самолёт без скорости, управляемость минимальная, эффективность в руле минимальная — он просто падает и ломает стойку», — подчеркнул профессиональный пилот-инструктор.
Не согласился с коллегой в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он призвал дождаться итогов проверки, а также объяснил, почему лётчики могли отказаться от идеи уходить на второй круг.
«Это некомпетентные рассуждения о том, чтобы после отскока уйти на второй круг. Реактивные двигатели 9 секунд выходят на взлётный режим. А 9 секунд – это очень много, за это время могла усугубиться ситуация. Комиссия должна разобраться, как электроника после попадания молнии оказала влияние на органы управления. Электрика даёт команду, моторчик запускается и приводит рули в нужное положение. Могла ли молния повлиять и вывести систему из строя?», — задался вопросом Смирнов.
Тем не менее, вопросы подготовки пилотов к перевозке пассажиров заинтересовали после трагедии Генпрокуратуру. Накануне глава надзорного ведомства Юрий Чайка рассказал об уже выявленных нарушениях: «Вскрывались факты неполного прохождения лётным персоналом программ подготовки», отметил генпрокурор. Кроме того, только в 2017 году от выполнения полётов были отстранены 550 пилотов. О том, кто виноват в плохой подготовке пилотов, читайте в материале НСН.
Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 совершал рейс в Мурманск 5 мая. Вскоре после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево» он был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за попадания молнии в машину. Радиосвязь была потеряна, посадка прошла жёстко. После трёх ударов о взлётно-посадочную полосу у судна сломалось шасси. В хвостовой часть самолёта начался пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек.
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