Грубое приземление и второй круг жизни. В МАК назвали причины трагедии с SSJ-100

«Если пилот понял, что самолёт отскочил от земли или он перебрал, “лишку взял”, как говорят лётчики, — надо давать максимальные обороты, уходить на второй круг и заходить ещё раз. В данной ситуации самолёт без скорости, управляемость минимальная, эффективность в руле минимальная — он просто падает и ломает стойку», — подчеркнул профессиональный пилот-инструктор.

Не согласился с коллегой в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он призвал дождаться итогов проверки, а также объяснил, почему лётчики могли отказаться от идеи уходить на второй круг.

«Это некомпетентные рассуждения о том, чтобы после отскока уйти на второй круг. Реактивные двигатели 9 секунд выходят на взлётный режим. А 9 секунд – это очень много, за это время могла усугубиться ситуация. Комиссия должна разобраться, как электроника после попадания молнии оказала влияние на органы управления. Электрика даёт команду, моторчик запускается и приводит рули в нужное положение. Могла ли молния повлиять и вывести систему из строя?», — задался вопросом Смирнов.