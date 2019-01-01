Трагедия в Шереметьеве

Грубое приземление и второй круг жизни. В МАК назвали причины трагедии с SSJ-100

31 мая08:07

Пилоты поспорили в эфире НСН о необходимости судна уходить на второй круг после неудачной попытки посадить самолёт. 

«Аэрофлот» отверг заявление эксперта МАК о причинах катастрофы в аэропорту «Шереметьево», сообщает РБК. В пресс-службе компании заявили, что недопустимо делать преждевременные выводы до публикации итогов расследования.

Ранее ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман сообщил, что отчёт о катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 будет обнародован 5 июня, спустя месяц после трагедии. Однако, по его словам, причина уже ясна — «катастрофа произошла из-за грубых приземлений», приводит слова эксперта ТАСС.

Ранее в недостаточном профессионализме пилотов НСН уверил пилот-инструктор Андрей Краснопёров. По его мнению, лётчикам следовало уйти на второй круг после первой попытки посадить судно.

Левый пластик и плохие запчасти. SSJ 100 полностью перепроверят

«Если пилот понял, что самолёт отскочил от земли или он перебрал, “лишку взял”, как говорят лётчики, — надо давать максимальные обороты, уходить на второй круг и заходить ещё раз. В данной ситуации самолёт без скорости, управляемость минимальная, эффективность в руле минимальная — он просто падает и ломает стойку», — подчеркнул профессиональный пилот-инструктор.

Не согласился с коллегой в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он призвал дождаться итогов проверки, а также объяснил, почему лётчики могли отказаться от идеи уходить на второй круг.

«Это некомпетентные рассуждения о том, чтобы после отскока уйти на второй круг. Реактивные двигатели 9 секунд выходят на взлётный режим. А 9 секунд – это очень много, за это время могла усугубиться ситуация. Комиссия должна разобраться, как электроника после попадания молнии оказала влияние на органы управления. Электрика даёт команду, моторчик запускается и приводит рули в нужное положение. Могла ли молния повлиять и вывести систему из строя?», — задался вопросом Смирнов.

Вину за трагедию в Шереметьеве возложили на службы аэропорта

Тем не менее, вопросы подготовки пилотов к перевозке пассажиров заинтересовали после трагедии Генпрокуратуру. Накануне глава надзорного ведомства Юрий Чайка рассказал об уже выявленных нарушениях: «Вскрывались факты неполного прохождения лётным персоналом программ подготовки», отметил генпрокурор. Кроме того, только в 2017 году от выполнения полётов были отстранены 550 пилотов. О том, кто виноват в плохой подготовке пилотов, читайте в материале НСН.

Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 совершал рейс в Мурманск 5 мая. Вскоре после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево» он был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за попадания молнии в машину. Радиосвязь была потеряна, посадка прошла жёстко. После трёх ударов о взлётно-посадочную полосу у судна сломалось шасси. В хвостовой часть самолёта начался пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Следственный комитет России
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100ШереметьевоЛетчики